Ben Turner leeft mee met de wielerfans na zijn val in de Omloop Het Nieuwsblad: "Sorry als je me gebruikt hebt"

Ben Turner was een van de ongelukkigen van het afgelopen weekend. Op Instagram heeft hij voor het eerst op zijn val gereageerd.

Bij een val in de Omloop Het Nieuwsblad liep Ben Turner een breukje in zijn elleboog op. Zo moest hij al vroeg opgeven en had INEOS Grenadiers al snel een pion minder.

Op Instagram reageerde Turner op zijn val: "Niet de start waar ik op gehoopt had, maar het is nu tijd voor wat sessies op Zwift."

In zijn post had Turner ook de nodige aandacht voor de wielerfans. Vooral dan voor die dat meespelen met de Sporza Wielermanager. "Sorry als je mij daarvoor gebruikt hebt", excuseerde hij zich.

Wanneer Turner in het peloton zou terugkeren is nog niet duidelijk. Mogelijk komt hij in het voorjaar niet meer in actie, maar Het Nieuwsblad meldde dat INEOS hoopt dat Turner al de E3 Saxo Classic kan rijden.