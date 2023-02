Sportief manager bij Jumbo-Visma geeft meer uitleg over het forfait van Wout Van Aert

Wout Van Aert heeft zijn competitiestart uitgesteld. De sportief manager van Jumbo-Visma gaf meer uitleg over die beslissing.

Aan de Strade Bianche zal Wout Van Aert in 2023 niet deelnemen. In een video vertelde hij dat hij nog niet in "topconditie" is. Hij zal nog enkele dagen langer op de Teide verblijven. Om nadien zijn seizoen dan in de Tirreno-Adriatico te starten.

Sportief manager bij Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, vertelde aan Het Nieuwsblad dat de strakke planning een van de oorzaken is. Na het WK veldrijden was het al krap om een goede basis voor het wegseizoen te leggen. Volgens Zeeman mocht er dan weinig gebeuren, wat uiteindelijk gebeurde. Zo miste Van Aert enkele trainingsdagen op zijn hoogtestage.

Bij Jumbo-Visma willen ze de best mogelijke Van Aert en daar zijn nog enkele sleuteltrainingen voor nodig. Zo zal Van Aert 3 weken op Tenerife verblijven en Zeeman vertelde dat de ploeg echt gelooft in die aanpak.

Ook vertelde Zeeman dat de doelen van Van Aert pas vanaf Milaan-San Remo liggen. Via de Tirreno-Adriatico wil Van Aert de ultieme stap richting zijn topconditie zetten. Na La Primavera volgen nog de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.