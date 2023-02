Stopt Greg Van Avermaet (37) na dit seizoen al?: "Graag op een mooie manier afscheid nemen"

Greg Van Avermaet is op het einde van het seizoen einde contract. Wat gaat de renner van AG2R Citroën nadien doen?

Tijdens de Omloop Het Nieuwsblad zagen we Greg Van Avermaet op de Berendries aanvallen. Zo wou hij naar de Muur van Geraardsbergen doorsteken om in Ninove een goed resultaat te rijden. Hij wou graag een finale rijden.

Finales rijden zijn ook het doel van Van Avermaet. Dat herhaalde hij nog eens in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Zo rijdt je automatisch goede uitslagen in het voorjaar", aldus Van Avermaet.

Wat Van Avermaet na het voorjaar zal doen, weet hij nog niet. En wat dat na 2023 nog helemaal niet. Hij zit namelijk in zijn laatste contractjaar en het is nog niet zeker of hij nog zal doorgaan.

"Nog maximaal een jaar zit wel in mijn hoofd", vertelde Van Avermaet. "Ik train nog altijd graag. Ook rijd ik nog altijd graag wedstrijden, maar ik neem het liefst op een mooie manier afscheid. En het liefst met een mooi resultaat."