Ex-renner Philippe Gilbert is heel blij dat hij één iets nu niet meer moet doen

Philippe Gilbert hing vorig jaar zijn fiets aan de haak. Maar hij mist het zelf op de fiets zitten zeker niet.

Na een carrière van meer dan 20 jaar was het voor Gilbert (40) goed geweest. Gilbert bleef wel in het wielrennen en is nu wielerexpert bij Eurosport. In de Omloop Het Nieuwsblad zat hij voor het eerst op de motor.

Het bestaan als wielrenner mist Gilbert absoluut niet. En één iets al zeker niet. "Zo blij dat ik niet voortdurend in die kou moest gaan trainen. Eén dag, ça va nog. Maar als dat tien dagen of een paar weken aansleept... Ik heb het meer dan voldoende gedaan in mijn carrière", zegt Gilbert bij HLN.

Onlangs ging Gilbert ook op vakantie naar Dubai met zijn vriendin en kinderen. "Mijn eerste congé in februari zonder kopzorgen sinds lang. Zelfs in mijn juniorentijd hing ik vast aan trainingsschema's en had ik nooit de vrijheid om te gaan en te staan waar ik wilde. Zálig dus nu."

Op pensioen, maar wel nog steeds zeer druk

Gilbert blijft wel steeds druk bezig. Naast zijn werk bij Eurosport is hij ook columnist bij Le Soir, ambassadeur voor Ekoï en het innovatieve schakelsysteem Classified, lid van de rennersvakbond CCP en ook stem van het peloton bij de UCI. Daarnaast is hij ook het gezicht van heel wat goede doelen en heeft hij ook nog een fietsenwinkel. Gilbert zit dus zeker niet stil na zijn wielercarrière.