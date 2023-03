Benoot begrijpt forfait Van Aert voor Strade Bianche, maar ziet daardoor ook enorm voordeel voor Jumbo-Visma

Tiesj Benoot is door het forfait van Wout van Aert nu de kopman voor Jumbo-Visma in de Strade Bianche. Maar nadat hij al Kuurne-Brussel-Kuurne won, staat Benoot ontspannen aan de start.

Het openingsweekend verliep perfect voor Jumbo-Visma met zeges van Dylan van Baarle in de Omloop Het Nieuwsblad en Tiesj Benoot in Kuurne-Brussel-Kuurne. Toch was er wat tegenslag een paar dagen later.

Wout van Aert gaf forfait door zijn ziekte na het WK veldrijden. Daardoor is Tiesj Benoot nu de vooruitgeschoven kopman. "De grootste druk is weg na zondag", zegt Benoot bij VTM.

Benoot ziet Alaphilippe, Pidcock en Van der Poel als topfavorieten en zij beschikken ook over een ploeg om de koers te dragen vindt Benoot. "Wij, zonder Wout - wat ook veel verandert uiteraard -, kunnen iets meer in de underdog positie kruipen en de controle aan hen laten."

Slimme zet van Wout van Aert

Benoot begrijpt ook dat Van Aert forfait geeft voor zaterdag. "Ik denk dat het minder slim zou zijn om overhaast in de Strade Bianche te starten, wat echt een lastige wedstrijd is". Daardoor kan Van Aert nog wat extra trainen in Tenerife om dan in Tirreno-Adriatico rustig te starten met een tijdrit en twee vlakken ritten.

Ook in functie van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is het een slimme keuze om de Strade Bianche niet te rijden vindt Benoot. "Voor iemand die enkel de grootste wedstrijden in april viseert, of dat zijn toch zijn grootste doelen, is dat een heel logische keuze."