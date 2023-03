Alaphilippe droomt van de Ronde van Vlaanderen, maar wil er wel niet voor tot het uiterste gaan

Hoe presteert Julian Alaphilippe dit voorjaar? De Fransman won dan wel een wedstrijd in Frankrijk, maar de vraag blijft of hij zijn vorm van een paar jaar geleden nog kan terug vinden.

Julian Alaphilippe won in 2019 nog de Strade Bianche en werd in 2021 tweede. Hij kent de koers dus erg goed. "Strade Bianche is mijn favoriete koers. De atmosfeer, het land en de uitzichten zijn geweldig. Toscane is überhaupt een prachtige plaats", zegt Alaphilippe bij Eurosport.

Na de Strade Bianche rijdt Alaphilippe ook nog Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. "Voor mij betekent dat de echte start van het seizoen. Strade Bianche is een atypische koers. Er kan van alles gebeuren in de laatste kilometers", zegt de Fransman nog.

Ronde van Vlaanderen als hoofddoel

Toch kijkt Alaphilippe vooral uit naar de Ronde van Vlaanderen. "Ik ben wielrenner vanwege de Ronde van Vlaanderen. Het is mijn doel om wedstrijden te winnen die de sport overstijgen door hun moeilijkheidsgraad, historie en publiek."

Toch gaat Alaphilippe zich niet aanpassen om de Ronde te winnen. "Ik ga alleen niet zwaarder worden om beter over de kasseien te rijden. Mijn kwaliteiten zijn het uitgangspunt." Als hij topfit is rekent Alaphilippe er namelijk op dat hij met zijn punch voldoende het verschil kan maken op de hellingen.