Mathieu van der Poel pakt in de Strade Bianche uit met een nieuwigheid

Mathieu van der Poel zal in de Strade Bianche met een nieuwe fiets rijden. Hij testte die al tijdens de verkenning uit.

Zaterdag zal Mathieu van der Poel zijn seizoen in de Strade Bianche beginnen. Dat zal hij overigens op een nieuwe Canyon doen. Een nieuw rood ros die hij nog nooit in een wedstrijd heeft gebruikt.

Tijdens de verkenning ging van der Poel met zijn Canyon op pad. Op de 1e gravelstrook koos hij voor zijn eigen tempo en dat was beduidend lager dan dat van de rest. Volgens ploegleider Bart Leysen wou hij zijn materiaal testen.

Pas op de strook richting de Monte Sante Marie trok van der Poel door. Leysen vertelde aan Het Nieuwsblad dat dat was om de spieren even in de juiste plooi te leggen.

Een dag voor de wedstrijd zal er nog een verkenning zijn. Dan zal de rode Canyon van de Nederlander verder afgsteld worden.