Filippo Ganna profiteert van opdrogende parcours en blaast iedereen weg in openingstijdrit Tirreno-Adriatico

Een dag na Parijs-Nice is ook Tirreno-Adriatico van start gegaan. In een tijdrit was uiteindelijk

Wout van Aert had gekozen om als een van de eersten van start te gaan door de slechte weersvoorspelling later in de tijdrit. Het was al niet het doel van Van Aert om voor tijdritwinst te gaan, ook al om niet lang in de hotseat te zitten. Van Aert kreeg uiteindelijk hondenweer over zich

De eerste richttijd werd neergezet door de Amerikaan Magnus Sheffield, zaterdag nog gevallen in de Strade Bianche. Sheffield zette een tijd neer waar velen hun tanden stuk op beten.

Onder meer Olympisch kampioen Roglic, Vlasov, Arensman en McNulty gingen boven de tijd van Sheffield. Maar de Duitse kampioen Kämna deed toch nog drie seconden beter.

Ganna imponeert

Het was inmiddels gestopt met regenen en delen van het parcours begonnen op te drogen. Net op dat moment stond Filippo Ganna op het startpodium. De Italiaanse kampioen blies iedereen weg en reed nog eens 28 seconden sneller dan Kämna en is de eerste leider in de Tirreno.

