Belgian Cycling reageert op uithaal van organisatie GP Monseré na discussie over finishfoto en winnaar

De finish in de GP Monseré zorgde voor heel wat commotie. De organisatie van de GP Monseré wees onder meer naar Belgian Cycling en de UCI als verantwoordelijken.

Jos Smets, in het verleden algemeen directeur bij Belgian Cycling en nu werkzaam in een adviserende rol, reageerde bij Sporza op de uithaal van de organisatie.

"Dat het beeld gisteren (zondag, red) zo wazig was, kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daar volgt nog een intern overleg over. Het kan zijn dat de weersomstandigheden een invloed hebben gehad, maar dat is nog te vroeg om daar zeker over te zijn."

Slecht weer en veel auto's

Ook over de kwaliteit van de finishlijn, die niet recht was, was heel veel te doen. Dat was een samenloop van omstandigheden volgens Smets. "Het was regenachtig weer en de aankomst was niet op voorhand afgeplakt."

De rubberen mat bleef volgens Smets niet goed liggen door het weer en het vele autoverkeer. "Dit voorval is in elk geval heel belangrijk voor ons. We gaan uitpluizen wat er precies gebeurd is en ervoor zorgen dat het niet nog eens kan gebeuren."