Patrick Lefevere heeft ook in 2023 2 winnende topsprinters: "Ik doe niet mee aan die spelletjes"

Patrick Lefevere heeft ook in 2023 2 topsprinters. Zowel Fabio Jakobsen als Tim Merlier winnen en mogelijk kan dat problemen geven, maar Lefevere wil niet aan die "spelletjes" meedoen.

In Parijs-Nice won Tim Merlier de openinsetappe en in de Tirreno-Adriatico was Fabio Jakobsen in rit 2 de snelste. Zo heeft Patrick Lefevere opnieuw 2 sprinters die aan de winnende hand zijn.

Mogelijk geeft de concurrentiestrijd tussen de 2 topsprinters problemen. Patrick Lefevere reageerde bij Belga: "Ik doe niet mee aan die spelletjes van de pers die je her en der leest. Jakobsen is einde contract en Merlier is nog lang aan ons gebonden. Ook hebben we nog Remco Evenepoel. Dan zouden we een van onze sprinters moeten wegdoen. De pers zegt wat ik moet doen, maar ik doe daar niet aan mee. Ik heb 2 goede sprinters nodig."

Lefevere ging nog verder over het feit dat hij 2 sprinters nodig heeft: "Er zijn 275 wedstrijden per jaar en de Tour telt slecht 21 ritten. Je hebt er dus niet alleen één in de Tour nodig. Merlier is in Parijs-Nice en Jakobsen zit in de Tirreno-Adriatico. Ze storen elkaar niet."