🎥 Jumbo-Visma met dubbel gevoel in Tirreno-Adriatico: Roglič juicht, Van Aert in het slot tegen de grond

De vierde rit van Tirreno-Adriatico heeft wel wat spektakel opgeleverd. In Tortoreto was Primož Roglič uiteindelijk de snelste van het peloton.

Na een tijdrit en twee sprintetappes moest er geklommen worden op dag vier. In een etappe van 219 kilometer moesten er op het einde drie plaatselijke ronden in en rond Tortoreto worden afgewerkt met daarin telkens een klim van 3 kilometer aan 7%

Een kopgroep werd al in de eerste van drie rondes gegrepen en al op 35 kilometer van de meet gooide Alaphilippe de knuppel in het hoenderhok. Van Aert en Yates volgen, voor Van der Poel, Girmay en Pidcock ging het te snel.

De meesten kwamen in het vlakkere gedeelte wel weer terug in op het voorlaatste ronde kwamen er geen echte versnelling, al moesten dezelfde renners wel weer lossen. De laatste klim zou beslissend worden.

Net voor de laatste klim liet Pidcock zich op zo'n 4 kilometer van de meet uitzakken na een kopbeurt, Van Aert haakt aan hem hangen en beiden gingen tegen de grond, wel zonder erg.

Roglic de beste in de sprint

Op de slotklim eerst een aanval van onder meer Fortunato, maar Roglic nam op zo'n 300 meter van de streep het heft in handen, Lafay en daarna namen Yates namen van hem over.

Maar in de laatste 100 meter nam Roglic weer over en sprintte naar zijn eerste overwinning van 2023. De Sloveen leek zelf wat verbaasd dat hij de snelste was. Alaphilippe werd tweede, Adama Yates derde.

