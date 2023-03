🎥 Geïmproviseerd podium zorgt tijdens de viering van Primoz Roglic voor geniale beelden

Primoz Roglic won een speciale etappe. Achteraf waren er ook speciale beelden bij de viering.

Door de wind was het een speciale etappe in de Tirreno-Adriatico. Het was door de wind de hele tijd opletten en de finish lag ook 2,4 km lager. Daardoor moest alles op het laatste moment geïmproviseerd worden.

Het podium was binnen in een klein zaaltje. Daar probeerde Primoz Roglic zijn zege te vieren, maar het voelde door het decor en de kleine ruimte wat onwennig aan. Ook even spuiten met de champagne zag er wat raar uit.