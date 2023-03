Tim Merlier baalt na de verloren sprintkans: de hectiek doet hem de das om

Tim Merlier heeft in de 5e etappe van Parijs-Nice niet voor de zege kunnen meesprinten. Hij was slachtoffer van de hectiek in de slotkilometers.

Nochtans zat Soudal Quick-Step eerst nog goed gepositioneerd. Merlier vond dat de lead-out opnieuw heel sterk was, maar dan kwamen ze op dat rondpunt op een kilometer van het einde. Merlier vertelde aan Het Nieuwsblad dat daar een paar renners bijna vielen. Daarna reed iemand van Intermarché-Circus-Wanty Merlier eruit, aldus Merlier. Merlier kwam binnendoor, maar hij kon geen kant meer op. Daardoor kwam Merlier te laat uit voor de eindsprint. Volgens Merlier reed hij zelf een goede sprint, waarin hij uiteindelijk 3e werd. Hij wou liever zijn 5e zege van het seizoen gepakt hebben, maar was blij dat hij uiteindelijk niet gevallen is.