Weerdiensten kondigen code oranje over etappe 6 in Parijs-Nice af, organisatie grijpt in

In Parijs-Nice werd etappe 6 vooraf al als een verraderlijke etappe aangekondigd. Officieel zijn er 5 korte en steile hellingen, maar in de praktijk zullen het er meer zijn. De top van de laatste helling ligt op 21 km van de streep. Daarna gaat het na een lange afdaling naar de finish in La Colle-sur-Loup waar de slotstroken opnieuw oplopen.

Het parcours zal mogelijk niet het enige obstakel zijn, want er wordt onderweg hevige wind voorspeld. Aan de Côte d'Azur verwachtten ze heel wat wind en mogelijk zijn er windstoten tot 130 km per uur. De nationale weerdienst kondigde daardoor voor het volledige departement van de Var en de Alpes-Maritimes code oranje af.

Organisator ASO heeft rond 11u laten weten dat het parcours stevig is ingekort. Van de initiële 197,4 kilometer wordt 80 kilometer onder neutralisatie gereden, de etappe is dus maar 117,8 kilometer. De start ligt nu in La Fontaine d'Aragon.

⚠️Due to strong winds, today's stage is shortened. The first part will be neutralized and the start proper will be set at km 117.8, in La Fontaine d'Aragon.



More info will follow regarding the schedule and the route.#ParisNice