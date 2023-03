Van der Poel kopman in finale Sanremo als één voorwaarde zich vervult: "Zo heeft Mathieu Wout al paar keer verslagen"

Mathieu van der Poel zal binnenkort de strijd met Wout van Aert weer aangaan in Milaan-Sanremo. Al heeft Alpecin-Deceuninck nog een andere kandidaat-winnaar.

Ook Jasper Philipsen gelooft dat hij Milaan-Sanremo kan winnen. Al is die er wel van overtuigd dat Van der Poel op de Poggio in staat is om de koers te laten ontploffen. "Zeker! In Sanremo moet je meerdere ijzers in het vuur hebben. Voor mij is het simpel: volgen, hopen dat een groep van dertig man naar de streep rijdt en ik voor de zege kan sprinten", bespreekt Philipsen het voor hem ideale scenario in Het Laatste Nieuws.

"Als je na de Poggio nog één ploegmaat hebt, is dat al een succes. Dat moet met deze selectie ook lukken", maakt Philipsen zich sterk. Wat als er inderdaad nog één teamgenoot overblijft en dat Mathieu van der Poel is? "Dat hangt ervan af hoe mijn benen nog zijn. Normaal ben ik in een sprint altijd sneller dan Mathieu, maar ben ik na de Poggio de nek af, ben ik de eerste om Mathieu te zeggen: 'Het is voor jou.'"

VERSCHILLENDE SPRINTSTIJLEN

De Vlam van Ham haalt al aan dat hij in principe nog sneller is dan Mathieu aan de meet. Het sein om de sprintstijlen van beiden eens te vergelijken. "Dankzij zijn acceleratie is Mathieu super in korte sprints die aan een lage snelheid van pakweg 30 km/u beginnen. Zo heeft hij Wout al een paar keer verslagen en is hij eigenlijk niet te kloppen."

"Ook ik ben niet zo explosief als Mathieu, maar in een sprint die op een snelheid van 60 km/u wordt gelanceerd - zoals in de meeste massasprints - ben ik beter. Mijn sterke wapen is het vermogen dat ik kan trappen gedurende twintig seconden", concludeert Philipsen.