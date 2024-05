Sprinter Tim Merlier doet opmerlijke uitspraak net voor zijn deelname aan de Giro

Tim Merlier wordt in de komende Giro het speerpunt van Soudal Quick-Step. De sprinter is dan ook ambitieus voor zijn tweede deelname aan de Giro.

In 2021 nam Tim Merlier voor het eerst deel aan de Giro. Hij sloeg toen meteen toe in de tweede rit, de enige zege in de Giro tot nu toe. In de zevende rit werd Merlier nog zevende, maar op de eerste rustdag stapte hij af.

Drie jaar later komt Merlier dus nog eens aan de start van de Giro. Ondertussen telt zijn palmares al 41 profzeges, daar wil de sprinter van Soudal Quick-Step de komende weken nog enkele overwinningen aan toevoegen.

"Mijn vorm is goed, denk ik", zegt Merlier bij Sporza. "Mijn voorjaar was goed en daarna ben ik met mijn gezin op stage gegaan. Mijn gevoel zegt dat alles goed zit, hopelijk wordt dat bevestigd."

Merlier geen fan van grote rondes

Aan het puntenklassement denkt Merlier voorlopig nog niet. Dat begint pas vanaf drie ritzeges mee te spelen. En als Merlier de paarse puntentrui wil meenemen naar huis, dan zal hij ook de vele bergetappes moeten overleven.

Toch kijkt Merlier niet echt uit naar de Giro. "Neen, een grote ronde is niet mijn geliefkoosde terrein", zegt hij opmerkelijk. Wanneer ik dan tevreden zal zijn? Met een aantal overwinningen. Een aantal, ja. Ik ben positief ingesteld."