Te zot voor woorden: fietsers rijden wielertocht voor goede doel maar plots opent man het vuur(!), gevolgen zijn bekend

Veiligheid op de fiets kan op meer dan één manier geïnterpreteerd worden. Een man die het vuur opent, daar houd je natuurlijk geen rekening mee als je in je vrije tijd gaat fietsen.

Toch is het dagene wat fietsers hebben meegemaakt in Maryland, in de Verenigde Staten. VELO meldt het incident, dat plaatsvond op zaterdag 27 april. De fietstocht onder de noemer 'End Hunger', om mensen niet langer honger te laten lijden in Calvert County, bestond uit vier lussen met verschillende afstanden.

Plots werden de fietsers opgeschrikt. Een man probeerde eerst enkele fietsers aan te rijden met zijn truck en zou vervolgens drie schoten gelost hebben met zijn jachtgeweer. Gelukkig zijn er geen wielertoeristen gewond geraakt. Op dat vlak is het dus wel een akelige ervaring geweest, maar zonder ernstige gevolgen.

DADER VAN AANSLAG OP FIETSERS AANGEHOUDEN

Die zijn er wel voor de dader. Het kantoor van de sheriff van Calvert County heeft hem kunnen identificeren. Het zou om David Earl Bustin gaan, een man van 66-jarige leeftijd. De autoriteiten hebben hem ondertussen aangehouden. Dat zou gebeurd zijn zonder verdere incidenten, zonder tegenwerking dus van de dader.

Gezien zijn acties tijdens dit wielerevenement zullen de aanklachten niet min zijn. Het is voorlopig nog raden naar het motief van de man om ineens het vuur te openen op de wielertoeristen.