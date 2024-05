Tadej Pogacar klopte Mathieu van der Poel in Luik-Bastenaken-Luik, maar ondertussen is er nog een belangrijk verschil

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn de laatste jaren wel vaker in elkaars vaarwater gekomen. In Luik was het opnieuw van dat.

Met Pogacar die er op zijn terrein overduidelijk als winnaar uitkwam. Niet enkel tegenover Mathieu van der Poel, maar tegenover het hele peloton. Van der Poel was al lang blij met zijn derde plaats en vertrok op vakantie. Pogacar maakt zich na Luik-Bastenaken-Luik dan weer op voor drie weken hard labeur in de Giro.

POGACAR VEREFFENT REKENING

"Luik-Bastenaken-Luik was een belangrijk doel voor Tadej", komt zijn sportief manager José Matxin in Het Laatste Nieuws er nog eens op terug. "Hij had voor zichzelf nog iets goed te maken nadat hij er vorig jaar in het ziekenhuis belandde, vier weken training verloor, niet kon starten in de Dauphiné en dus 'blind' naar de Tour vertrok."

Die openstaande rekening is ondertussen meer dan vereffend, na een onemanshow van jewelste in La Doyenne. "Zijn niveau in Luik was heel goed. Nadien heeft hij thuis hersteld, goed getraind en mentaal de batterijen opgeladen voor drie weken Giro. Normaal moet hij nog beter zijn", windt Matxin er geen doekjes om.

WEINIG KOERSDAGEN VOOR POGACAR

Een belangrijk verschil met een kleine twee weken geleden, als Pogacar inderdaad nog beter is. Niet meteen het soort boodschap waar de tegenstand moed zal uitputten. Wat denkt de topfavoriet er zelf van? "Mijn voorbereiding verliep goed. Ik heb dit seizoen nog maar tien dagen gekoerst", haalt hij aan.

Niet vaak koersen, maar wel elke keer super presteren: dat lijkt het nieuwe mantra te zijn aan de top van het huidige profwielrennen. "Ik voel mij fris en klaar voor de Giro", verkondigt Pogacar.