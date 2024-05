Staat Van der Poel, Pogacar of andere klepper op het niveau van Merckx? "Hij is één van de beste renners ooit"

Elke generatie heeft zijn kleppers. Als Tadej Pogacar of Mathieu weer met een straffe stoot uitpakken, zijn de vergelijkingen met Eddy Merckx niet veraf.

Geraint Thomas heeft vooral Tadej Pogacar hoog zitten. Pittig detail voor de Welshman van Ineos: hij komt dit jaar Pogacar tegen in de Giro. Daar gaat dan de stiekeme hoop om beter te doen dan de tweede plaats van vorig jaar, zou je denken. Al toont Thomas zich wel strijdvaardig op zijn persbabbel in aanloop naar de Giro.

"Natuurlijk denk je nu niet dat de eerste plaats weg is", geeft de veteraan het niet bij voorbaat op. "Het neemt de druk weg, want iedereen verwacht dat hij gaat winnen. Er wordt niet veel meer van ons verwacht. Natuurlijk is het een gigantische opdracht om het tegen hem op te nemen, want hij is een fenomenale wielrenner."

LOF VAN THOMAS VOOR POGACAR

In zijn podcast ging Thomas onlangs nog los met lovende woorden voor Tadej Pogacar. "Ik heb het recent nog gezegd: hij is waarschijnlijk één van de beste renners ooit." Volgens 'G', zoals hij door iedereen op zijn Engels wordt genoemd, komt Pogacar dus op zijn minst wel in de buurt van Merckx en andere grote wielerlegendes.

© photonews

Ga er dan maar aan staan om hem te proberen te verslaan. "We kijken uit naar de uitdaging", klinkt het. Geraint Thomas haalt er overigens moed uit dat er veel meer regelmatige beklimmingen in de Giro zitten dit jaar. Die zouden hem beter moeten liggen, al blijft Pogacar uiteraard nog altijd de betere klimmer.

TIJDRITTEN BESTE KANS OM POGACAR TE KLOPPEN

Moet het dan op ander terrein gebeuren? "We kunnen proberen om voordeel te halen uit de twee lange tijdritten, maar het is duidelijk dat Tadej ook in het tijdrijden goed is."