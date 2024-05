Ex-Tourwinnaar Egan Bernal, man van veel ellende en lange weg terug naar de top, kondigt belangrijke beslissing aan

Egan Bernal heeft al een lange weg afgelegd. Na zijn zwaar ongeval in 2022 leek hij een hoopje ellende, maar meer dan een jaar later bereikt hij weer een niveau dat doet hopen.

Een derde plaats in de Ronde van Catalonië en een top 10 in Parijs-Nice en de Ronde van Romandië geeft aan dat Bernal zich stilaan weer mengt in de debatten in het rondewerk. Die prestaties hebben ongetwijfeld bijgedragen aan het nemen van een belangrijke beslissing, die Bernal zelf heeft meegedeeld op Instagram.

De Colombiaan laat ook nog eens blijken dat hij een gelovig man is, bij een foto voor de start van de tijdrit in de Ronde van Romandië waarop hij het kruisteken maakt. "Met de zegen sluit ik het eerste deel van het seizoen af", zegt Bernal. "Nu wat dagen spenderen in Colombia om een goede Tour de France voor te bereiden!"

De winnaar van de Tour van 2019 kondigt dus zelf aan dat hij ook dit jaar opnieuw naar Frankrijk trekt voor het grootste wielercircus ter wereld. Er zal met grote aandacht gevolgd worden of de Zuid-Amerikaan deze zomer opnieuw het topniveau van weleer kan benaderen dat hem destijds de Tourzege heeft opgeleverd.

Sowieso zijn er in de tussentijd enkele grote kanonnen bijgekomen. Bernal zal dus niet met torenhoge verwachtingen naar de Tour trekken, maar wel met de honger om zich in de bergen te tonen. Aan de Giro, die hij ook al een keertje wist te winnen, zal de renner van Ineos Grenadiers dit jaar dus niet deelnemen.