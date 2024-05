Eens niet alle focus op de koers: Roxanne laat zien hoe het er nu aan toegaat, mét ontspannen Mathieu van der Poel

Het is nu echt tijd om te genieten voor Roxanne Bertels en Mathieu van der Poel. De koers krijgt alle aandacht in het voorjaar, logisch dus dat de riem er nu even af mag.

Mathieu van der Poel was er na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik als de kippen bij om te zeggen dat hij op vakantie zou gaan naar Dubai. Een keuze voor de zon, zo heette het. Eentje ook die hij samen gemaakt heeft met zijn vriendin Roxanne Bertels. In deze tijd van het jaar is er voldoende gelegenheid om hun ding te doen. Zo heeft Van der Poel op het golfterrein al eens kennisgemaakt met een Belgische golfprof. Roxanne laat nu met foto's op Instagram blijken dat ze samen gaan eten is met Nicky Canters, een Antwerpse influencer die zich ook thuisvoelt in Dubai. En Roxanne showt ook een wit kleedje van Cilem Tunc, de bekende modeontwerpster. VAN DER POEL HEEFT HET NAAR ZIJN ZIN En er circuleert op sociale media ook een foto van een wel heel goedgezinde Mathieu van der Poel op een boot. Een ontspannen Van der Poel, in wit shirt en korte broek, heeft het er duidelijk wel naar zijn zin, want hij tovert ook een brede glimlach tevoorschijn. Zijn zonnebril verraadt ook dat de temperaturen lang niet slecht zijn. Kortom: het is voor Mathieu van der Poel in Dubai weer echt de batterijen opladen. Dat belooft voor het tweede deel van het wielerseizoen.