Remco Evenepoel maakt de dag van jong Belgisch wielertalent nog eens zoveel beter: "Nu ook nog dit"

Remco Evenepoel heeft zijn eigen talent al vaak in de verf gezet. Ook voor ander jong en Belgisch talent heeft hij oog, zo blijkt.

Woensdag is in Geraardsbergen het BK tijdrijden voor de jeugdcategorieën doorgegaan. Remco Evenepoel is daar ook langsgegaan met rennertjes uit zijn R. EV Brussels Cycling Academy. Evenepoel maakte van de gelegenheid gebruik om samen met hen over het tijdritparcours te knallen. Goed voor 61 tijdritkilometers.

EVENEPOEL OP BK-PARCOURS

Dat blijkt op Strava uit de gegevens van deze wielertocht, die hem onder meer ook langs Ninove deed passeren. Voor de betere Belgen uit de volgende generaties was het alleszins sowieso een belangrijke dag. Velen van hen hadden uiteraard een sterk resultaat voor ogen op het BK tijdrijden. Wie niet teleurstelde, is Jinze Joris.

Het 16-jarige talent uit Blaasveld heeft zich tot Belgisch kampioen tijdrijden gekroond bij de tweedejaars nieuwelingen. Joris haalde het in een secondespel van Rene Messely, met ook nog Sune De Valck die als derde mee mocht op het podium. Die podiumfoto is misschien zelfs niet de foto die Joris het meeste gaat bijblijven.

FELICITATIES VAN REMCO EVENEPOEL

Na zijn koers is de renner van Acrog-Tormans immers ook op de foto gegaan met Remco Evenepoel, die hem meteen zijn felicitaties overmaakte voor het behalen van de tijdrittitel. Dat heeft toch wel veel indruk gemaakt. "Na de titel nu ook nog dit. Een mooiere dag kan ik me niet wensen", reageert Jinze Joris in Gazet van Antwerpen.

De felicitaties van Evenepoel zullen de zegehonger bij Joris enkel maar doen toenemen. Onder meer de Vredeskoers, de Ronde van Vlaanderen en het BK op de weg zijn zijn volgende doelen.