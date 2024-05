En of er enorm zwaar aan getild wordt: "Het is ontzettend balen dat Wout van Aert er niet bij kan zijn"

Het is zwaar balen. Anders kan het feit dat Wout van Aert zaterdag niet op zijn fiets zal zitten bij de start van de Giro niet omschreven worden.

Wout van Aert had de Giro aangekruist als nieuwigheid op zijn programma. In functie van de Olympische Spelen zou het eens een jaar zonder Tour worden, wat hem dan weer de kans gaf om zijn debuut te maken in een andere grote ronde. Helaas, zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen heeft ferm roet in het eten gegooid.

Van Aert was van plan om in de Giro te jagen op ritzeges, maar zou ook dienst doen als lead-out voor Olav Kooij. Met een bijna even snelle man om de spurt aan te trekken dan de topsprinter zelf, leek het haast een garantie dat deze combinatie ritzeges ging opleveren. Dat moet nu herbekeken worden bij Visma-Lease a Bike.

PLOEG VAN AERT MOET PLANNEN HERBEKIJKEN

Het is natuurlijk ontzettend balen dat hij er niet bij kan zijn", zegt Olav Kooij op de site van de ploeg over de afwezigheid van Wout van Aert in Italië. "Zowel voor hem, voor mij als de ploeg. We hadden ons allebei verheugd op dit moment en een doel van deze Giro gemaakt. Maar het is niet anders", legt Kooij zich er bij neer.

© photonews

Verwacht wordt dat de Nederlander in de Giro, waar hij zes à zeven sprintkansen ziet, weer een belangrijke stap zal zetten in zijn carrière. Met Van Aert aan zijn zijde stond ritsucces nog meer in de sterren geschreven, maar Christophe Laporte is wel een waardige vervanger in de sprinttrein van Visma-Lease a Bike.

LAPORTE VERVANGT VAN AERT

"Christophe is een ervaren renner die weet wat hij moet doen. Iemand waar je absoluut op kunt rekenen. We hebben samen al mooie resultaten behaald." Dat wil Kooij nu dus herhalen in de Giro.