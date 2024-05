Wat een verwachtingen! Analist voorspelt dat Cian Uijtdebroeks tweede eindigt in de Giro achter Tadej Pogacar

Het is de vraag of Cian Uijtdebroeks zelf te wachten zit op die torenhoge verwachtingen. Pogacar is topfavoriet, maar achter hem is het zo'n open strijd in de Giro dat Uijtdebroeks getipt wordt voor de tweede plaats.

Cyrille Guimard, voormalig renner en ploegleider, overloopt als analist voor Cyclism'Actu de kanshebbers voor de podiumplaatsen achter topfavoriet Pogacar. "Decathlon AG2R is altijd op de afspraak en ik denk dat Ben O'Connor iets sterker is dan vorig jaar. Pogacar volgen kan hij niet, maar het is mogelijk om het podium te halen." Guimard denkt ook aan een renner uit zijn eigen land. "Je hebt ook nog Romain Bardet, die een buitengewone Luik-Bastenaken-Luik reed. Hij is als oude wijn." Bedoelend: hij wordt nog beter met de jaren. Leuk om te horen. "Zijn emoties aan de aankomst waren veelzeggend. Hij gaat zeker een rol spelen in deze Giro." © photonews Zijn er nog andere renners die in aanmerking komen? "Eventueel heb je ook nog Daniel Martinez en ik wil ook graag de naam van Cian Uijtdebroeks vernoemen. Het is een jonge gast, hij heeft grote progressie geboekt en vorig jaar een hele mooie Ronde van Spanje gereden", weet Guimard zich voor de geest te halen. Waarna het dan tijd is voor een finale pronostiekje en ook hierbij wordt aan Uijtdebroeks gedacht. "Mijn podium? Pogacar als winnaar, voor Uijtdebroeks en O'Connor."