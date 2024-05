Tom Dumoulin over eerste kennismaking met Tadej Pogacar: "Ik schrok er echt van"

Tadej Pogacar is vanaf zaterdag de grote favoriet voor de eindzege in de Giro. Tom Dumoulin maakte in 2020 voor het eerst echt kennis met de Sloveen.

In 2019 had Tadej Pogacar zich al op de wielerkaart gezet met drie ritzeges en een derde plaats in het eindklassement. Een jaar later trok de Sloveen voor het eerst naar de Tour. Daar snoepte hij op de voorlaatste dag nog de zege af van Primoz Roglic.

De 20ste rit was toen een tijdrit met finish op La Planche de Belles Filles. Pogacar startte toen aan de tijdrit met een achterstand van 57 seconden op Primoz Roglic en sloeg iedereen met verstomming tijdens die tijdrit.

Dumoulin onder de indruk van Pogacar

Ook Tom Dumoulin, toen ploegmaat van Roglic. "Mijn tijd daar was precies een half uur. Volgens mij reed ik in dat half uur 440 watt gemiddeld. Ik dacht: niemand gaat sneller zijn, dat kan niet", vertelt Dumoulin bij In het Wiel.

"Ik reed mijn beste waarden ooit. Pogacar was op dat eerste meetpunt precies even snel. Hij zag er helemaal niet uit als een wielrenner. Dat hij even snel was op het eerste gedeelte was een moment dat ik dacht: 'wow'. Ik schrok er echt van."

Pogacar won de tijdrit uiteindelijk met bijna anderhalve minuut voorsprong op Dumoulin. De Sloveen wipte zo over zijn landgenoot Roglic in de stand, die bijna twee minuten verloor, en won de Tour voor de eerste keer.