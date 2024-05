Nieuwe opdoffer doet het uitvallen van Wout van Aert nog harder aankomen, maar Visma trekt zich op aan lichtpunt

Zo'n zonde dat Visma-Lease a Bike Wout van Aert door medische redenen niet kan inzetten in verschillende belangrijke koersen. Dat zindert nu nog meer na.

Er blijft de geel-zwarte formatie weinig bespaard, met nu nog maar eens een gedwongen aanpassing van de Giro-ploeg. "We zijn in de voorbije weken Wout van Aert en Wilco Kelderman kwijtgeraakt", jammert Marc Reef op de site van Visma-Lease a Bike. Dat de ploegleider na al die weken nog de val van Van Aert aanhaalt, zegt veel.

Visma-Lease a Bike mist zijn Belgische kopman enorm. Intussen moet ook Bouwman, in principe de vervanger van Kelderman, door ziekte vervangen worden door Tim van Dijke. "Hij, Edoardo Affini en Christophe Laporte zullen de sprinttrein van Olav zeker versterken", zegt Reef over Van Dijke en zijn ploegmaats.

GEEN VAN AERT ALS LEAD-OUT

Al is ook dat niet hetzelfde als wanneer Van Aert erbij was geweest. Kooij had zich geen betere lead-out dan hij kunnen wensen, al is de sprinttrein inderdaad nog altijd wel stevig bemand. Met nu dus ook de revelatie van Parijs-Roubaix erbij in de persoon van Tim van Dijke, die overigens niet enkel voor Kooij zal moeten werken.

"Hij zal daarnaast in bepaalde ritten de kans krijgen om zelf een resultaat te behalen. Buiten dat hebben we de voorbije weken wel in perfecte omstandigheden kunnen toewerken naar de start van de Giro", stipt Reef toch ook nog een positief punt aan waar ze zich bij Visma-Lease a Bike aan kunnen en moeten optrekken.

VISMA-LEASE A BIKE LEEFT OP HOOP

"De trainingskampen op Tenerife en in Denia zijn vlekkeloos verlopen", is er toch een reden om hoopvol naar de Giro te kunnen toeleven.