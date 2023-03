Jonas Vingegaard blijft in Parijs-Nice strijdlustig: "Ik begraaf de strijdbijl niet"

Jonas Vingegaard is in de 7e etappe in Parijs-Nice 3e geëindigd. Hij verloor wat extra tijd, maar blijft wel strijdlustig.

Op de slotklim van de 7e rit in Parijs-Nice kon Jonas Vingegaard niet bij elke aanval volgen. "De versnellingen waren mij wat te machtig", verklaarde de renner van Jumbo-Visma achteraf via de ploegkanalen. "Ik besloot om mijn eigen tempo te hanteren en dat ging naar behoren." Na iedere aanval kon Vingegaard uiteindelijk terugkeren. "Dat geeft vertrouwen", ging de Deen verder. "Maar ik weet ook dat ik nog moet verbeteren. Parijs-Nice behoort niet tot mijn absolute hoofddoelen van dit seizoen. Dus er is nog tijd om die te verwezenlijken." Uiteindelijk kon Vingegaard samen met Tadej Pogacar en David Gaudu voor de dagzege sprintten, maar hij was niet opgewassen tegen het eindschot van de Sloveen en werd uiteindelijk 3e. Vingegaard verloor zo nog wat meer tijd in het klassement en staat nu op 58 seconden 3e. Al bijft hij strijdlustig: "Er is nog een etappe en daarin kan nog een hoop gebeuren. Ik begraaf de strijdbijl niet en blijf ervoor vechten."