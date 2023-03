Zijn ze er klaar voor? De Cauwer analyseert prestaties van Van Aert en Van der Poel in functie van Milaan-Sanremo

Zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel klaar voor Milaan-Sanremo? José De Cauwer buigt zich over hoe deze twee grote namen er nu voor staan, terwijl ze nog niet met een eigen resultaat hun ambities kracht hebben bijgezet.

Het is een seizoensstart in opbouw voor Van Aert en Van der Poel, maar komende zaterdag staat het eerste Monument van het jaar al op het programma. "Voor mij heeft Wout van Aert in de Tirreno alle twijfels na zijn ziekte weggenomen", ziet José De Cauwer het bij Sporza voor de kopman van Jumbo-Visma wel in orde komen.

"Hij was heel goed, zeker in die voorlaatste rit over "de muurtjes". Als je zag hoe lang hij daar nog bij de topklimmers kon blijven... Op het einde kwam hij zelfs nog dicht bij de kop", merkt De Cauwer op. Andere favorieten in Sanremo zijn voor hem Pogačar, Alaphilippe, Philipsen en ... Van der Poel.

WEEKJE EXTRA

"Ik denk dat we nog niet alles gezien hebben van Mathieu van der Poel. Oké, op die ene rit die hij had aangestipt in Tirreno moest hij op het einde passen, maar een weekje erbij kan veel doen. Ik zou hem zeker bij de kandidaat-winnaars zetten", schrijft de commentator de wereldkampioen veldrijden zeker niet af voor La Primavera.