Tom Devriendt, vorig jaar vierde in Parijs-Roubaix, spreekt ambitie uit

Tom Devriendt liet zich in de Nokere Koerse al een eerste keer zien. Bij zijn nieuwe team Q36.5 Pro Cycling Team is hij in de Vlaamse koersen vooral wegkapitein.

Tom Devriendt werd vorig jaar bij het grote publiek bekend toen hij plots vierde werd in Parijs-Roubaix. Toen reed hij nog bij Intermarché, maar hij maakte dit jaar de overstap naar het nieuwe Zwitserse Q36.5 Pro Cycling Team. "Na jaren van werk in de schaduw, krijg ik in mijn nieuwe ploeg de kans om te bewijzen. Het voelt als een nieuwe start aan", zegt Devriendt bij Het Nieuwsblad. Toewerken naar Parijs-Roubaix Devriendt is voor zijn ploeg, waar hij de enige Belg is, wegkapitein op de Vlaamse wegen. "Dat betekent niet dat ik zelf geen ambitie heb", zegt Devriendt. Zijn vierde plaats in Parijs-Roubaix heeft zijn ogen ook geopend. Devriendt heeft die wedstrijd opnieuw als hoofddoel, maar wil zich niet alleen op die wedstrijd focussen. "Ik wil mezelf niet opzadelen met stress, ik probeer kalm te blijven. Ook de andere wedstrijden zijn van tel." Devriendt rijdt vrijdag met zijn team de Bredene Koksijde Classic en over een week de E3 Saxo Classic. Daarna volgen nog Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race.