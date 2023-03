Geen hoofdrol voor Arnaud De Lie in Milaan-Sanremo, al heeft hij wel een erg goede reden daarvoor

Arnaud De Lie heeft in zijn eerste Milaan-Sanremo geen hoofdrol kunnen spelen. De jonge Belg werd 95ste op bijna 6 minuten van winnaar Van der Poel.

Met Milaan-Sanremo reed Arnaud De Lie zijn eerste monument bij de profs. Maar in topvorm was hij niet. "Ik voelde me een hele dag niet goed. Nochtans reden we als een van de eerste ploegen de Cipressa op. Voor mijn eerste keer was dat goed", zei De Lie bij VTM.

Maar even later moest De Lie lossen op de Cipressa. "Toen UAE Team Emirates het tempo verhoogde, voelde ik mij gewoonweg niet goed genoeg. Na Parijs-Nice werd ik wat ziek, maar ik wil geen excuses zoeken, want het gaat nu al beter", zei De Lie nog.

Het is allemaal nog een ontdekkingstocht voor De Lie en volgende week zondag, met Gent-Wevelgem, is een volgend doel. "Ik leer elke dag bij en vandaag is weer zo’n dag. In Gent-Wevelgem wil ik weer wat beter zijn", besloot hij.