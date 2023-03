🎥 Mathieu van der Poel heeft zelfs een record gebroken, nieuwe beelden staven hoe vlijmscherp zijn aanval was

Mathieu van der Poel houdt niet enkel een trofee over aan Milaan-Sanremo, maar ook een record. Daar zorgde zijn aanval op de Poggio voor. Er zijn overigens ook nieuwe beelden opgedoken van die aanval.

Het was werkelijk een schitterend staaltje van explosiviteit, die brutale demarrage waarme Van der Poel niet de minsten uit het wiel knalde. Tadej Pogačar, Wout van Aert en Filippo Ganna moesten allen passen. Van der Poel ging er als een speer vandoor.

Dat was ook al duidelijk op de tv-beelden. "Absoluut sensationeel, wat een move van Van der Poel", aldus de Engelstalige commentatoren. Op sociale media doken ook beelden op van een toeschouwer die op de perfecte plek stond om vast te leggen hoe Van der Poel tekeer ging.

Er werd ook geregistreerd hoe lang Van der Poel er nu over deed om de Poggio te beklimmen. Zijn beklimming duurde 5 minuten en 40 seconden, een nieuw record. Daarmee breekt hij het record van Fondriest en Jalabert, die er in 1995 uiteindelijk 5 minuten en 47 seconden over deden.

De cijfers op Strava wijken hier lichtjes vanaf. Daar wordt weergegeven dat Van Aert en Pogacar de klim in 5 minuten en 36 seconden gereden zouden hebben. Aangezien Van der Poel sneller boven was dan deze twee, is de Nederlander sowieso de nieuwe recordhouder.