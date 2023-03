Belgische ploegmaat van Van der Poel is zelfs emotioneel na diens overwinning en daar is goede reden voor

De overwinning van Mathieu van der Poel zorgde voor hoog oplopende emoties, ook bij zijn Belgische ploegmaat Quinten Hermans. Die legde na de koers uit waarom dat het geval was.

Bij de omkadering van VTM rond het wielermonument Milaan-Sanremo werd ook Quinten Hermans gestrikt voor een interview. De man die Intermarché eind vorig seizoen inruilde voor Alpecin-Deceuninck, had de tranen in de ogen. "Dit is een klassieker, dit is toch speciaal. We hadden de juiste ploeg om Van der Poel te ondersteunen."

LANG VAN HUIS WEG

Hermans bevestigde dat dit voor hem emotioneel was. "Ja, ook omdat je zo lang met die jongens op pad bent. Ik heb de voorbije weken misschien één nacht thuis geslapen. Je leeft volop toe naar die ene dag. Als je het dan winnend kan afsluiten, is het geweldig."

Het was Hermans ook niet ontgaan wat voor een straf nummer Van der Poel uit zijn hoed had getoverd. "Het is een grote eer om voor een kopman als Van der Poel te rijden. Het is mooi om te zien dat hij uw wiel volgt en u zo het vertrouwen geeft. Alle credits voor Mathieu, al heb ik ook wel het gevoel dat deze overwinning er eentje van de ploeg is."