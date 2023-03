EF Education-EasyPost aan het feest in de Settimana Coppi e Bartali, Soudal Quick-Step behoudt de leiderstrui

Sean Quinn heeft de 2e rit in de Settimana Coppi e Bartali gewonnen. Hij ging op een steile slotklim nog op en over zijn medevluchters. Mauro Schmid pakt de leiderstrui over.

Voor de 2e rit van de Settimana Coppi e Bartali ging het van Riccione naar Longiano. Eerst was er een relatief vlakke aanloopstrook om nadien op een lokaal circuit terecht te komen. 5 keer moesten de renners over de beklimmingen van de Roncofreddo en Bivio Monteleone. De aankomst lag op een steile muur (0,9 km aan 10,5%). Het duurde even, maar uiteindelijk vormde er zich toch een kopgroep van 5 renners. Ze kregen een maximale voorsprong van zo'n 6 minuten. Het peloton maakte traag maar gestaag de achterstand weer goed. Onder meer Soudal Quick-Step van leider Rémi Cavagna deed het achtervolgingswerk. Alles werd op de laatste ronde gezet. Het peloton werd stevig uitgedund en 6 renners (met onder meer Mauro Schmid van Soudal Quick-Step) maakten naar de 2 overgebleven vluchters de oversteek. Al werd al snel een van de vluchters overboord gegooid. Zo kregen we een kopgroep van 7 man. Het peloton volgde op korte achterstand. In de slotkilometers ging Gianlucca Brambilla uit de kopgroep solo. Hij reed snel meer dan 10 seconden bij elkaar, maar op de steile slotklim haalden Schmid en Walter Calzoni hem nog bij. In de slotmeters kwam Sean Quinn ook nog aansluiten en hij won het sprintje voor Schmid die de leiderstrui overneemt, en Calzoni.