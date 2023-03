Ploegleider weet waarom Van Aert won in de E3, maar ziet ook nog werkpunten voor de Ronde

Wout van Aert heeft voor het tweede jaar op rij de E3 Saxo Classic gewonnen. En toch was zag het er op bepaalde momenten nog niet heel goed uit.

Wout van Aert moest op de Oude Kwaremont even lossen na een versnelling van Tadej Pogačar. Maar Van Aert zette door en kwam terug. In de sprint bleek hij dan toch de sterkste van de drie.

"Wout leek een hele dag een tandje lichter dan zijn concurrenten te rijden, maar dat speelde uiteindelijk in zijn voordeel. Hij kon telkens weer aansluiten. Iedereen had het moeilijk op de Kwaremont en zo ook Wout. Maar de prijzen worden aan de meet uitgedeeld", stelde ploegleider Arthur Van Dongen achteraf.

Nog werk voor de Ronde van Vlaanderen

Ondanks de overwinning ziet Van Dongen toch nog een paar werkpunten. "Deze week is niet hetzelfde als volgende week. Wij moeten ook nog wat zaken zien te regelen. Te beginnen met enkele van onze renners op te lappen."

"Affini en Van Baarle kwamen ten val en ook Benoot moest opgeven. In de Ronde willen we toch wat sterker staan in de finale. Het is aan ons om een plan te verzinnen, maar het zullen opnieuw dezelfde renners zijn die volgende week een hoofdrol spelen", stelde Van Dongen nog.