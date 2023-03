Voorbeschouwing Gent-Wevelgem: Opnieuw Wout van Aert of zijn de sprinters aan zet?

Twee dagen na de E3 Saxo Classic staat Gent-Wevelgem op het programma. Wie wordt de opvolger van Biniam Girmay?

Vorig jaar trok Wout van Aert op de Kemmelberg stevig door, even daarna vormde zich een kopgroep met Laporte, Stuyven, Girmay en Van Gestel. Girmay haalde het verrassend in de sprint.

Na zijn zege in de E3 is Wout van Aert de enige van de drie grote die aan de start staat. Maar er komen nog heel wat andere kanshebbers aan de start die er ook voor de overwinning zouden kunnen meestrijden.

Parcours

Na de start in Ieper is het parcours in de eerste 100 kilometer redelijk vlak, maar daarna volgt een passage door de Moeren die wel voor een eerste opschudding kan zorgen. Daarna trekt het peloton naar de heuvelzone.

Na die heuvelzone volgen de plugstreets en nog een heuvelzone met afsluitend een derde keer de Kemmelberg als slot. Daarna volgen er nog iets meer dan 30 kilometer naar Wevelgem.

Favorieten

Wout van Aert komt als topfavoriet aan de start na zijn winst in de E3, maar binnen Jumbo-Visma zijn er nog genoeg kandidaat-winnaars met Laporte en Kooij of misschien wel Van Hooydonck.

Bij Alpecin-Deceuninck geen Mathieu van der Poel, maar wel Jasper Philipsen. Hij was oppermachtig in Brugge-De Panne, maar de vraag is wel hoe goed hij daar van al hersteld gaan zijn. Maar een kanshebber is hij zeker, samen met zijn ploegmaat Kragh Andersen.

© photonews

Bij Trek-Segafredo zijn Jasper Stuyven en Mads Pedersen een sterk duo. Vooral die laatste zal bij het voorspelde slechte weer tot zijn recht komen. Bij Lotto-Dstny is Arnaud De Lie weer van de partij na een weekje rust en ook Caleb Ewan staat aan de start.

Bij Soudal-Quick Step is Tim Merlier weer de kopman en rekenen ze op zijn sprint. In de E3 was de 16de plaats het beste resultaat van de ploeg. Bij UAE Team Emirates is Tim Wellens de vooruitgeschoven man door de afwezigheid van Tadej Pogacar.

Onze sterren

**** Wout van Aert

*** Jasper Philipsen & Arnaud De Lie

** Søren Kragh Andersen, Mads Pedersen, Olav Kooij

* Matej Mohoric, Alberto Bettiol, Filippo Ganna, Tim Wellens