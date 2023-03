Eddy Merckx schat de kansen voor de Ronde van Vlaanderen in: "Hen vond ik beter op de klimmetjes"

Zondag is het de Ronde van Vlaanderen. Eddy Merckx probeerde al de kansen in te schatten.

In de E3 Saxo Classic was er een trio die op 40 km van de streep wegreed. Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar streden voor de overwinning en Van Aert haalde het uiteindelijk.

Voor Eddy Merckx behoort dat trio in de Ronde van Vlaanderen tot de topfavorieten. Wie hij van de 3 bovenaan zet, is moeilijker.

"In de E3 vond ik Van Aert nog niet top", vertelde Merckx aan Sporza. "Hij won er omdat hij in de laatste kilometers kon recupereren. Pogacar en van der Poel maakten op de klimmetjes dan weer de meeste indruk." Merckx won de Ronde van Vlaanderen zelf in 1969 en 1975.