Renner van Lotto Dstny wordt 2e in de Olympia's Tour

Liam Slock is in de Olympia's Tour 2e geëindigd. In de laatste etappe maakte hij nog enkele plaatsen goed.

Na 4 etappes stond Liam Slock van Lotto Dstny (voor de gelegenheid het opleidingsteam) 5e in de Olympia's Tour in Nederland. De laatste etappe bood wel nog perspectief om op te schuiven. Ook was het verschil met het podium slechts 4 seconden. De laatste etappe, met onder meer de Cauberg en Keutenberg, haalde het volledige klassement nog door elkaar. Slock eindigde 7e in de rit en schoof zo op naar plaats 2. Voor de eindzege kwam Slock 14 seconden te kort. Die was voor Mathias Bregnhöj. Hij stond nochtans na 4 ritten nog 7e.