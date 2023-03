Naesen wijst op afwezigheid 'Grote Drie' maar ziet bepaalde actie van Benoot al aankomen: "Buitenaardse wezens"

Geen 'Grote Drie' - beter bekend als Van Aert, Van der Poel en Pogačar - in de koers vandaag. Naesen weet dat het desondanks volle bak vlammen wordt in Dwars door Vlaanderen.

"Een resultaat zou fantastisch leuk zijn", blikte Oliver Naesen vooruit aan de start in Roeselare. "Of ik mij heel goed voel? Dat zou ik niet zeggen, maar wel goed. Ik rijd in goede groepen rond achter die buitenaardse wezens." Het is wel duidelijk wie de Belg van AG2R Citroën hiermee bedoelt.

Naesen geeft aan dat die grote namen anders wel aan bod komen tijdens de ploegbespreking. "De ploegbesprekingen zijn over het algemeen kort, omdat je heel snel over de startlijst moet gaan. Nu is het een beetje koffiedik kijken wie wel en wie niet in de gaten houden. Terwijl je dat anders wel gemakkelijk weet."

EERSTE KEER TRIEUX

De sleutelpunten van het parcours zijn wel al gekend. "Vanaf de eerste keer de Trieux moet je goed geplaatst zitten. Ik heb daar wel geen goede geschiedenis mee qua valpartijen. Ik heb zo al drie keer in het ziekenhuis gelegen. En dan begint het echt vanaf Berg ten Houte."

Is er gewaarschuwd voor een mogelijk bommetje van Jumbo-Visma op die helling? "Dat wordt zelfs niet gezegd, dat is vanzelfsprekend. De aanval van Tiesj Benoot op de laatste keer Trieux zie ik al van mijlenver aankomen."