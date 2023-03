Patrick Lefevere weet op welke manier zijn ploeg er weer bovenop kan raken in Vlaamse klassiekers

Het wil maar niet lukken in de grote klassieker voor Soudal-Quick Step. Patrick Lefevere weet hoe zijn ploeg weer kan scoren.

Tim Merlier won dan wel Nokere Koerse, Lampaert werd derde in Brugge-De Panne en Ballerini zesde in de Omloop Het Nieuwsblad. Maar een grote overwinning zat er in Vlaanderen nog niet in.

En dat terwijl de ploeg toch alweer 18 overwinningen telt en ook al 18 keer tweede was. Die overwinningen kwamen er vooral door Remco Evenepoel en sprinters Merlier en Jakobsen.

Niet gecrispeerd koersen

In Dwars door Vlaanderen krijgt de ploeg een nieuwe kans, zeker met de afwezigheid van de 'Grote Drie'. Patrick Lefevere weet dat het beter moet. "Het is niet slecht, maar we zijn zo gefocust op Vlaanderen en we zijn niet gewoon van slaag te krijgen en dat krijgen we op dit moment", zegt hij bij VRT NWS.

"Met Vlaanderen en Roubaix komt de hoofdschotel er nog aan, mijn renners krijgen nog altijd het voordeel van de twijfel. De ploeg rijdt niet slecht, maar ze kan wel een resultaat gebruiken", zegt Lefevere.

"En dat hangt in de lucht, maar ze moeten niet gecrispeerd koersen", is Lefevere toch overtuigd. In Dwars door Vlaanderen krijgt de ploeg een eerste kans.