Mathieu van der Poel en co kunnen ernaar beginnen toeleven: NK veldrijden 2025 en 2026 toegewezen

De KNWU heeft de NK's veldrijden voor 2025 en 2026 toegewezen. In 2025 gaat dat in Oijsterwijk door. In 2026 is dat Huijbergen.

In Oisterwijk zijn ze verheugd dat het NK veldrijden in 2025 in hun gemeente zal doorgaan. In het verleden organiseerden ze al 2 keer het NK bij de jeugd. Daarna maakten ze de overstap van een nationale naar een internationale cross. "Er is voldoende ervaring om een kwalitatief Nederlands kampioenschap veldrijden te organiseren", klinkt het bij de organisatie op de website van de Nederlandse bond.

Een jaar later zal het NK in Huijbergen doorgaan. In het verleden ging het NK al 5 keer in Huijbergen door. "Ook organiseerden we 2 keer het EK veldrijden (2006 en 2015, red.). Daardoor hebben we genoeg ervaring om een prachtig NK te organiseren", klinkt het bij de organisatie.

Hoogeveen in het noorden vormt het decor van het NK in 2024. Oisterwijk en Huijbergen liggen in Noord-Brabant. Puck Pieterse en Lars van der Haar zijn de titelverdedigers.