Patrick Lefevere over de "gelen" en Van Aert: "Ik weiger dat te geloven"

Jumbo-Visma domineert momenteel de Vlaamse klassiekers, het Soudal-Quick Step van Patrick Lefevere komt er niet echt aan te pas. Maar Lefevere weigert om zich vooraf al gewonnen te geven.

Het voorjaar van Soudal-Quick Step is nog niet heel denderend geweest. Merlier won wel Nokere Koerse en Lampaert stond op het podium in de Classic Brugge-De Panne, maar bijvoorbeeld in de E3 was Lampaert de eerste van de ploeg op plaats 16.

Jumbo-Visma won al de Omloop, Kuurne, de E3, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen is niet meteen de wedstrijd om iets recht te zetten met topfavorieten Van Aert, Van der Poel en Pogačar.

Ik weiger te geloven dat die 'gelen' sterker zijn dan onze renners Patrick Lefevere

Maar manager Patrick Lefevere gelooft nog altijd in de kansen van zijn ploeg. "Dit is nog steeds dezelfde ploeg die twee jaar geleden de Omloop (Ballerini), E3 en de Ronde (twee keer Asgreen) won. Ik zie dus geen groot verschil", stelde Lefevere op de voorafgaande persconferentie van de ploeg.

"Oké, Van Aert en zijn team zijn beter geworden. Maar ik weiger te geloven dat die 'gelen' sterker zijn dan onze renners. Het zit misschien een beetje in het hoofd. Maar als je je al op voorhand verslagen acht, dan blijf je beter thuis om te kaarten.

Lefevere ziet dus nog altijd kansen. "De koers moet altijd gereden worden. Ik wens niemand ziekte of een valpartij toe. Maar de Ronde van Vlaanderen is een lange koers. Er kan alles gebeuren. De koers is pas over aan de finish."