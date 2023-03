Yves Lampaert hoopt met Soudal Quick-Step het tij te keren: hij zag goede signalen

Het is vooralsnog niet het klassieke voorjaar voor Soudal Quick-Step. Yves Lampaert blijft er wel in geloven en hoopt dat het team het tij nog kan keren. Daarvoor sterkt hij zich aan bepaalde zaken.

Sinds de oprichting van de ploeg in 2003 domineerde Soudal Quick-Step het klassieke voorjaar en pakten ze telkens de zege, maar in 2022 was het al een stuk minder en werden ze uiteindelijk door de zege van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik gered.

Ook in 2023 wil hij nog niet lukken voor de troepen van Patrick Lefevere. Ze hollen achter de feiten aan en er was enkel de podiumplaats van Yves Lampaert in Brugge-De Panne. Lampaert hoopt dat ze het tij nog kunnen keren en dat het in de Ronde van Vlaanderen wel lukt.

Lampaert sterkt zich bij Het Nieuwsblad daarvoor aan een paar zaken. Zo had Julian Alaphilippe in de E3 Saxo Classic maagklachten, maar ondertussen zijn die van de baan en Lampaert ziet weer een gretige Fransman. Ook zag Lampaert al een sterke Kasper Asgreen, maar in Gent-Wevelgem moest die op een fout moment een sterke inspanning leveren.

Zelft vond Lampaert zich goed in de E3, maar de Paterberg nekte hem. Hij vertelde dat hij in de goot in de modder tot stilstand kwam. Anders zou hij op plek 4 geëindigd zijn, aldus Lampaert.