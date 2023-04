Sven Nys zeer scherp over bepaalde fase in Ronde van Vlaanderen: "Kan echt niet, voordeel voor Van der Poel enorm"

Sven Nys heeft uiteraard ook met argusogen naar de Ronde van Vlaanderen gekeken. Van der Poel haalde uit een bepaalde fase voordeel uit de positie van de motor.

De motards zijn de laatste tijd wel vaker onderwerp van discussie in de koers en nu dus opnieuw. Op de laatste passage over de Oude Kwaremont liet Tadej Pogačar Mathieu van der Poel ter plekke. Nadien deed de Nederlander van Alpecin-Deceuninck toch weer enkele tellen van zijn achterstand af.

Sven Nys laat zich op zijn Twitterpagina uit over deze fase in de wedstrijd. "Die motor tussen Oude Kwaremont en Paterberg, dat kan echt niet", is Nys duidelijk. "Het voordeel voor Mathieu van der Poel was enorm." De commentaren onder zijn tweet geven Nys grotendeels gelijk en wijzen erop dat de tv-commentatoren het niet opmerkten.

Die motor tussen Oude Kwaremont en Pater dat kan echt niet. Het voordeel voor @mathieuvdpoel was enorm. — Sven Nys (@sven_nys) April 2, 2023

In elk geval: Pogačar kon na de beklimming van de Paterberg zijn voorsprong behouden en zelfs weer uitbouwen. Zijn overwinning kwam dan ook niet meer in het gedrang.