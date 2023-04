Waarom het voor Wout Van Aert in Parijs-Roubaix wel kan lukken: "Die eigenschap kenmerkt de topper die hij is"

Na de Ronde van Vlaanderen was Wout Van Aert diep ontgoocheld, maar volgende zondag volgt al zijn nieuwe doel: Parijs-Roubaix. Daar zou het mogelijk wel kunnen lukken.

Wout Van Aert moest in de Ronde van Vlaanderen al op de Kruisberg lossen. Zo kon hij een zege in de Ronde van Vlaanderen vergeten. Uiteindelijk werd hij 4e en achteraf was hij diep ontgoocheld.

Zondag staat Parijs-Roubaix al voor de deur en dat is zijn volgende doel. Bij veel renners zouden er twijfels zijn, maar bij Van Aert is dat anders. Hij verstaat de kunst als geen ander om de knop om te draaien en opnieuw te focussen.

Dat weet ook kinesist Lieven Maesschalck. "Van Aert is iemand die heel goed met ontgoochelingen om kan", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Hij geeft het een plaats en put er daarna energie uit. Hij zal al de focus volledig naar Parijs-Roubaix, zijn volgende doel, verplaatst hebben."

Ook is er een karaktertrek die volgens Maesschalck er bovenuit springt en dat is positivisme: "Van Aert is een heel positief persoon die zelfs het negatieve, in dit geval ontgoocheling, in positieve energie kan omzetten. Die eigenschap kenmerkt de topper die Van Aert is."