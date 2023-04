Zeeman spreekt Van Aert een beetje tegen, maar: "Dat is een beslissing die enkel hij zal nemen"

Rijdt Wout van Aert na Parijs-Roubaix toch nog de Amstel Gold Race? Sportief manager Merijn Zeeman laat toch nog een kleine opening.

Volgens Wout van Aert zelf zit zijn voorjaar er na Parijs-Roubaix definitief op. En dat na amper 12 koersdagen. Maar Van Aert stak ook al veel energie in zijn voorbereiding en heeft nood aan een pauze voor de zomer en de Tour er weer aankomt.

Maar sportief manager Merijn Zeeman liet toch nog een kleine opening over het einde van het voorjaar van Van Aert. "Als Wout na Roubaix voelt dat hij nog een koers kan rijden en zin heeft om zijn voorjaar te rekken, kunnen we een opening laten voor de Amstel, maar dat is een beslissing die enkel hij zal nemen", zegt hij HLN.

Maar dat Van Aert effectief aan de start zal staan, daar moet niet te veel opgerekend worden. "Ik schat de kans trouwens erg klein in. Het is 99 % zeker dat zijn voorjaar er zondagavond op zit", zegt Zeeman nog.