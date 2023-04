Jonas Vingegaard zet een orgelpunt in de laatste rit en wint met overmacht de Ronde van het Baskenland

Jonas Vingegaard heeft de Ronde van het Baskenland gewonnen. In de slotetappe pakte hij met een straffe solo uit.

De slotetappe van de Ronde van het Baskenland speelde zich in en rond Eibar af. Onderweg stonden 7 officiële beklimmingen op het menu en ook de laatste kilometers liepen lichtjes op. In totaal moesten de renners 138 km doen.

Na wat strijd ontstond er een kopgroep van 12 renners met onder meer Harm Vanhoucke. Het peloton liet niet begaan en ook in de kopgroep was het onrustig. Esteban Chaves, Ruben Guerreiro, Attila Valter en Steven Kruijswijk lieten hun medevluchters achter.

Daarachter zocht Mauro Schmidt om terug bij de kopgroep te komen. Het lukte hem ook en hij ging erop en erover, maar daarna was het tijd voor de grote show van Jonas Vingegaard.

Vingegaard maakte gebruik van de ingelopen Kruijswijk om zich te lanceren en ging op zoek naar Schmidt. Die had ondertussen ook al het gezelschap van Chaves gekregen. De Deen maakte de oversteek en liet daarna iedereen achter. Hij won met een solo van bijna 30 km en gaf zijn eindzege in de Ronde van het Baskenland zo meer glans.

Achter Vingegaard bestookten de andere klassementsrenners zich voortdurend. Uiteindelijk werd James Knox met een kleine voorsprong 2e in de rit, voor Ion Izagirre die naar de 3e plaats in het klassement sprong. Mikel Landa eindigde 2e in het Baskenland.