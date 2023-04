Mads Pedersen neemt het op voor Wout van Aert: "Dat is werkelijk bullshit"

Mads Pedersen klopte vorige zondag in de Ronde van Vlaanderen nog Wout van Aert voor plek vier. Maar de Deen neemt het ook op voor Van Aert.

De verwachtingen voor Wout van Aert lagen weer erg hoog voor de Ronde van Vlaanderen. Maar het werd een vierde plaats. Geen eerste zege in een kasseiklassieker dus.

"In de E3 en in de Ronde zagen we al dat de grote drie van een ander kaliber zijn als het omhoog gaat. Maar in de media stellen ze zich vragen over Wout", zei Pedersen op zijn persconferentie voor Parijs-Roubaix.

Meer krediet

"Hij is een van de beste renners ter wereld en presteert nog steeds erg goed. Het is niet eenvoudig om een ster te zijn zoals hem, omdat iedereen naar hem kijkt. Dat er vraagtekens achter zijn naam worden gezet, is werkelijk bullshit."

"Er mag niet aan hem getwijfeld worden. De media moeten hem wat meer krediet geven. Ik denk dat hij 100% klaar zal zijn voor zondag. Als hij niet gelooft dat hij kan winnen, zou hij niet aan de start staan", zei Pedersen nog.