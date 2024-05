Baas van de Tour de France mengt zich in discussie na valpartij van Wout van Aert

Het wielervoorjaar werd ontsierd door heel wat valpartijen. Ook Wout van Aert deelde zwaar in de klappen.

Heel wat renners kwamen dit voorjaar zwaar ten val, met alle lichamelijke letsels tot gevolg. Onder de slachtoffers ook heel wat grote namen, zoals Wout van Aert en Jonas Vingegaard van Visma Lease a Bike.

Tourbaas en ASO-directeur Christian Prudhomme kwam bij RIDE Magazine terug op de vele valpartijen en het feit dat de bestaande wielerkledij van renners hen totaal niet beschermd tegen een valpartij.

“Alle schok- of snelheidssporten werken aan kleding ter bescherming van de sporter. Of het nu motorsport, skiën of rugby is. Ja, in rugby dacht twintig jaar geleden ook niemand dat er kleding ontworpen zou worden die de rugbyers kon beschermen. Vandaag de dag is het een feit”, klink het.

Valpartij Wout van Aert

Hij haalt ook één van de renners aan. “In de Netflix-serie rond de Tour zegt Jonathan Vaughters dat je de impact van een valpartij moet voorstellen alsof je met je zwemkleding uit een rijdende auto springt. Dat kunnen we toch niet normaal vinden.”

Hij verwijst ook naar onze landgenoot Wout van Aert, die ten val kwam in Dwars door Vlaanderen in de gevaarlijke aanloop naar de Kanarieberg. “We kunnen het niet blijven accepteren dat renners kleding dragen die hun huid niet eens beschermen bij een valpartij, zoals bij Van Aert het geval was.”