Marthe Truyen verrast iedereen en zichzelf in Parijs-Roubaix: "Ik had hier even goed niet geweest"

Parijs-Roubaix kreeg bij de vrouwen en verrassende ontknoping. De vroege vlucht bleef uit de greep van de favorieten en Alison Jackson won. Marthe Truyen sprintte verrassend naar plaats 3.

Het was een verrassing voor de buitenwereld, maar ook voor zichzelf. Marthe Truyen reed onverhoopt naar een 3e plaats in Parijs-Roubaix. "In mijn dromen haalde ik een plaats in de top 20, maar in het echt ben ik nu 3e. Dat is geweldig en voelt aan als een overwinning", was ze dolblij bij Sporza.

Voor Truyen was het vooral ook een verrassing door haar seizoensverloop. "Ik kom van ver", legde ze uit. "Ik weet zelf wel dat ik niet het grootste talent ben, maar ik werk er wel hard voor. Ook in Le Samyn voelde ik me al goed, maar daarna kreeg ik corona. Het was in spanning afwachten of ik wel nog een voorjaar kon rijden." Het kon dus even goed geweest zijn dat Truyen niet gestart was.

GEEN PISTE-ERVARING

Mogelijk had er voor de renster van Fenix-Deceuninck nog wat meer ingezeten. Vooral door haar gebrek aan ervaring op de piste. "Voor deze wedstrijd had ik nog maar één keer op een piste gereden en dat was tijdens de verkenning", aldus Truyen.

"Daardoor wist ik niet goed hoe ik het moest aanpakken", ging Truyen verder. "Zo zat ik niet goed in de binnenbocht. Daarnaast had ik veel geluk toen Rianne Markus recht voor me viel en ik recht kon blijven."