📷 Peloton herdenkt Wouter Weylandt: "Het is nog altijd hartverscheurend"

Dertien jaar geleden overleed Wouter Weylandt tijdens de Giro. In het peloton is hij duidelijk nog lang niet vergeten.

In de afdaling van de Passo del Bocco bleef Wouter Weylandt op 9 mei 2011 haken met zijn pedaal achter een muurtje. Hij viel zwaar en schoof over het asfalt. Weylandt werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat.

Sindsdien deelt de Giro rugnummer 108 niet meer uit om Weylandt te eren. Ook in het peloton zijn ze Weylandt nog altijd niet vergeten. Onder meer zijn ex-ploegen Lidl-Trek en Soudal Quick-Step eren hem op hun sociale media.

Merlier en Voigt eren Weylandt

Enkele dagen geleden pakte Tim Merlier ook al uit met eerbetoon aan Wouter Weylandt. Hij maakte bij het vieren van zijn zege een W-teken ter ere van Weylandt. Dat deed Merlier drie jaar geleden ook al bij zijn eerste ritzege in Italië.

"Ik ben hem niet vergeten, want ik was fan van Wouter", zei Merlier bij Sporza. "Ik herinner me het moment van zijn overlijden. Ik zat te kijken naar de uitzending met een vriend. Dat sloeg in als een bom."

Ook ex-ploegmaat Jens Voigt dacht aan Wouter Weylandt vandaag. "Het wordt er niet gemakkelijker op met de jaren. Hij was mijn ploegmaat, kamergenoot en vriend. Het is nog altijd hartverscheurend, ook na dertien jaar", zei hij bij Eurosport.